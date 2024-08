PF resgata imigrantes africanos clandestinos em navio na Baía de Guanabara, no RJ

A Polícia Federal (PF) resgatou cinco imigrantes africanos clandestinos — entre eles dois adolescentes de 16 e 17 anos — a bordo de um navio cargueiro com a bandeira de Malta, fundeado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ). O caso aconteceu no último sábado, 17.

O grupo foi encontrado pelos tripulantes da embarcação, que saiu do Porto de Dakar, capital de Senegal, em 4 de agosto.

Durante a ação, de acordo com a PF, foi constatado que os imigrantes estavam em condições precárias de saúde e foram resgatados por motivos humanitários. Por isso, receberam autorização para o desembarque condicional.

Da Guiné para o Brasil

Os cinco imigrantes são originários de Conakri, capital da Guiné. O adolescente de 16 anos contou que deixou um irmão de 11 anos cuidando de outros quatro irmãos menores em casa, após a morte dos pais em uma explosão que matou 400 pessoas na cidade onde viviam.

Os jovens viajaram por três dias em um caminhão de carga clandestino antes de embarcar no navio. Um dos imigrantes expressou interesse em solicitar refúgio no Brasil, afirmou a PF.

Após os imigrantes serem ouvidos pela Polícia Federal, a seguradora do navio assumiu a responsabilidade pelos cuidados deles, que foram encaminhados para um hotel, onde aguardam a continuidade dos procedimentos legais.

A operação foi realizada pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) do Rio de Janeiro, com o apoio do Núcleo de Fiscalização de Tráfego Internacional (NFTI) da Delegacia de Migração (Delemig).

A embarcação também foi inspecionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após suspeitas de infecção por malária em um dos tripulantes e em um dos imigrantes resgatados.