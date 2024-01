PF prende mais um suspeito de envolvimento nos assassinatos de Bruno e Dom

Foi preso nesta quinta-feira, 18, o comparsa de Rubem Dario da Silva Villar, o Colômbia, apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A informação é da Polícia Federal (PF). O mandado foi expedido pela 1.ª Vara Criminal de Tabatinga.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem na Amazônia. Os restos mortais só foram encontrados dez dias depois. A perícia concluiu que eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados na região do Vale do Javari.

Três pescadores foram presos na investigação. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime e indicou o local onde os corpos foram enterrados; o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos; e Jeferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Todos teriam participado diretamente do crime.

Além dos três acusados, no fim de janeiro de 2023, a Polícia Federal apontou Colômbia como o mandante dos assassinatos. Ele está preso e é investigado por pesca ilegal, contrabando e tráfico de drogas.