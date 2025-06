PF faz operação para investigar emendas de deputado, e dois prefeitos são afastados na Bahia

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 27, mais uma fase da Operação Overclean que investiga o desvio de dinheiro público por meio da liberação de emendas parlamentares.

A ação de hoje mirou em dois prefeitos da Bahia, que foram afastados do cargo, e em um assessor parlamentar do deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA).

O parlamentar não foi alvo de nenhum mandado, mas teve o sigilo telefônico quebrado por autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo as investigações, o assessor parlamentar é suspeito de atuar como o principal operador financeiro do esquema. Ele também foi afastado das suas funções públicas.

Os agentes cumprem 16 mandados de busca e a apreensão nas cidades de Salvador, Camaçari, Boquira, Ibipitanga e Paratinga, todas na Bahia. As ações foram expedidas pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo.

Segundo a PF, o núcleo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas indicadas entre anos de 2021 e 2024 mediante o pagamento de propina.

Os alvos devem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro.