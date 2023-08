PF faz operação contra suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia

A Polícia Federal faz uma operação nesta quinta-feira contra um suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia, segundo a instituição. O alvo é investigado por ter desmatado mais de 6 mil hectares de áreas de floresta no Pará, o que equivale a quatro ilhas de Fernando de Noronha (PE). Segundo as apurações, ele teria se apossado de 21 mil hectares de terras da União no entorno de reservas indígenas e unidades de conservação.

Os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão nas cidades de Novo Progresso (PA) e Sinop (MT). A Justiça Federal também autorizou o confisco de R$ 116 milhões, 16 fazendas e 10.000 cabeças de gado que pertenceriam ao grupo do investigado.

Áreas griladas

As áreas griladas ficam próximas à BR-163, que conecta Cuiabá a Santarém. Ao longo das investigações, a PF descobriu que o grupo criminoso fazia a inscrição fraudulenta de áreas públicas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de terceiros que não moram na região. Depois, os suspeitos desmatavam os terrenos e o destinavam à criação de gado.

"Assim, os verdadeiros responsáveis pela exploração das atividades se sentiriam protegidos contra eventuais processos criminais ou administrativos, os quais seriam direcionados aos participantes sem patrimônio", diz a nota da PF.

O alvo já recebeu onze autuações e seis embargos do Ibama por manejo irregular e desmatamento ilegal.