PF faz buscas em operação que investiga fraude nas Americanas

Americanas: As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de junho de 2026 às 09h02.
Última atualização em 25 de junho de 2026 às 09h11.
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 25, a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre supostas fraudes contábeis envolvendo a Americanas.
Ao todo, os agentes federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico.
As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.
A EXAME procurou a Americanas, mas não teve retorno até a publicação dessa matéria.
A fraude, revelada em 2023 durante a rápida passagem de Sergio Rial como CEO, resultou na recuperação judicial da Americanas e em uma série de investigações, incluindo a Operação Disclosure, conduzida pela Polícia Federal.