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PF faz buscas em operação que investiga fraude nas Americanas

Ao todo, os agentes federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo

Americanas: As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa (Leandro Fonseca/Exame)

Americanas: As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 25 de junho de 2026 às 09h02.

Última atualização em 25 de junho de 2026 às 09h11.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 25, a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre supostas fraudes contábeis envolvendo a Americanas

Ao todo, os agentes federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico.

As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.

A EXAME procurou a Americanas, mas não teve retorno até a publicação dessa matéria.

Fraude nas Americanas

A fraude, revelada em 2023 durante a rápida passagem de Sergio Rial como CEO, resultou na recuperação judicial da Americanas e em uma série de investigações, incluindo a Operação Disclosure, conduzida pela Polícia Federal.

Acompanhe tudo sobre:AmericanasPolícia Federal

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