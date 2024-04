PF e Guarda Municipal de Marabá encontram fuzil em veículo utilizado pelos fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal encontrou, na manhã deste sábado, um fuzil 5.56, dois carregadores e 55 munições em um dos veículos utilizados pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. Após 51 dias de fuga, os dois presos que escaparam da penitenciária, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira em Marabá, no Pará.

Segundo uma nota divulgada pela PF, a arma foi localizada no carro que transportava um dos recapturados, com a utilização de um cão farejador do Canil da Guarda Municipal de Marabá treinado para rastrear armamentos. No dia da recaptura, a PF já havia apreendido uma outra arma com um dos fugitivos.

Recaptura

A caçada por Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 36, ambos do Acre, começou na manhã da quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, e seguiu até esta quinta-feira. O Ministério da Justiça informou que eles foram detidos em uma ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

A dupla foi encontrada na cidade de Marabá (PA), que fica a 1.600 quilômetros de Mossoró (RN). Inquérito da Polícia Federal apontou que os dois receberam ajuda de uma rede de apoio mobilizada pelo Comando Vermelho, facção criminosa a qual eles eram integrantes no Acre. Os dois atravessaram três Estados - Ceará, Piauí e Maranhão - para chegar ao Pará.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, os fugitivos e quatro comparsas foram encurralados por equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma ponte na Rodovia Federal 222, nas proximidades de Marabá, no Pará, por volta das 13h30.

As investigações apontam que os dois planejavam ir para o exterior e contavam com "vários outros carros equipados e modernos".

— Essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada porque se tratava de uma rodovia federal. E de outro lado, a Polícia Federal (...) Nessa abordagem, se constatou que os fugitivos estavam em um verdadeiro comboio do crime. Três carros foram apreendidos, com vários celulares e um fuzil — disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, após a operação.