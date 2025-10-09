PF cumpre 66 mandados em nova fase da operação para apurar descontos no INSS; veja os estados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 9, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. A ação tem apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos estados: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e também no Distrito Federal.

Esquema nacional de fraudes

As investigações apontam que aposentados e pensionistas do INSS vinham sofrendo descontos indevidos em seus benefícios, vinculados a associações das quais nunca fizeram parte.

O grupo investigado teria usado dados pessoais de beneficiários para registrar filiações falsas e efetuar cobranças mensais, sem autorização dos titulares.

O objetivo da fase atual, segundo comunicado da PF, é aprofundar as apurações sobre crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e ocultação ou dilapidação de patrimônio obtido de forma ilícita.

A operação desta quinta é uma continuação de etapas anteriores da Sem Desconto, que já haviam identificado ramificações do esquema em diferentes regiões do país.

Os investigadores agora buscam novas provas e documentos que possam esclarecer o envolvimento de pessoas físicas e jurídicas na fraude.