PF cumpre 8 mandados de prisão em nova fase de operação contra atos antidemocráticos

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira, 14, uma nova fase da operação que investiga os atos antidemocráticos realizados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vandalizarem as sedes dos três Poderes.

A operação tenta cumprir oito mandados de prisão preventiva e outros 13 de busca e apreensão, sendo realizadas nos estados Minas, São Paulo, Paraná, Goiás e Sergipe.

Essa é mais uma etapa da operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos pelos crimes de: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Pouco mais de um mês após apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, mais de 1.400 pessoas foram presas por conta da participação nos atos de terrorismo. Desse total, após audiências de custódia, o STF converteu 942 detenções em prisões preventivas e outras 20 pessoas foram alvos de mandados de prisão na Operação Lesa Pátria.

A Procuradoria-Geral da República também já denunciou 653 suspeitos de participação nos atos golpistas e investiga o possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro.