PF apreende mais de R$ 500 mil em operação que mira financiadores dos atos de 8 de janeiro

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo com empresários e fazendeiros acusados de financiarem os atos golpistas de 8 de janeiro. As ações fizeram parte da 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que foi deflagrada com o objetivo de identificar os suspeitos que custearam as caravanas a Brasília e os acampamentos montados na frente dos quartéis.

Dinheiro, veículos e armas de fogo apreendidos

A soma dos maços de dinheiro encontrados totalizam U$ 140 mil e R$ 48,85 mil. A PF também apreendeu oito veículos e 22 armas de fogo, além de passaportes e celulares. Um suspeito acabou sendo preso em flagrante por posse ilegal de arma.

Ao todo, a PF cumpriu 22 mandados de busca e apreensão (nenhum de prisão) em três estados — São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Além dos mandados de busca e apreensão, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$ 40 milhões para ressarcir a União pelos danos causados ao patrimônio público.

Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.