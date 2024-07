PF apreende 12 milhões de maços de cigarros em São Paulo em maior operação na história

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Policia Militar (PM) do estado de São Paulo, realizaram na manhã deste sábado, 13, a maior apreensão de cigarros contrabandeados na história do país.

Ao todo, foram apreendidos 12 milhões de maços. Os produtos foram encontrados em um galpão no bairro da Liberdade, em São Paulo.

A apreensão equivale a 20 carretas lotadas e será encaminhada para incineração. Segundo a PF, as apurações irão prosseguir para identificar os envolvidos na prática criminosa.