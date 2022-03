Petrópolis contabiliza 240 mortos por temporais em cerca de um mês

O número de mortos em dois temporais que atingiram a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em pouco mais de um mês chegou a 240, segundo autoridades locais.

Nas últimas horas, o corpo de um homem que desapareceu durante as fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro foi encontrado pelas equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil. Ainda há três desaparecidos daquele temporal, sendo que um deles é uma criança de 8 anos.

Uma outra chuva forte atingiu a cidade no domingo. Em 24 horas foram cerca de 550 milímetros. Segundo as autoridades, essa chuva foi mais espalhada do que a de fevereiro, porém mais volumosa. Seis pessoas morreram neste temporal e uma segue desaparecida.

Quatro dessas vítimas morreram em um casa de 3 andares localizada em uma área de encosta na região central do município.

A previsão da meteorologia é de tempo bom na cidade até sexta-feira, mas a previsão é de nova frente fria e possibilidade de chuvas no fim de semana.