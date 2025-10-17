Brasil

Petrobras assina contrato com estatal da Índia para fornecer até 6 milhões de barris de petróleo

Com novo acordo, estatal brasileira passa a exportar para as três maiores refinadoras públicas indianas

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18h28.

Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 18h32.

A Petrobras firmou contrato com a Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) para a venda de até seis milhões de barris de petróleo ao longo de um ano. A assinatura ocorreu na última quinta-feira, 16, durante missão oficial em Nova Delhi, liderada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Com o novo acordo, a Petrobras passa a fornecer petróleo para as três maiores refinadoras estatais da Índia. Em fevereiro deste ano, a companhia já havia fechado contrato com a Bharat Petroleum Corporation (BPCL), também prevendo entrega de até seis milhões de barris em 12 meses.

Além disso, mantém um acordo comercial contínuo com a Indian Oil Corporation (IOC), por meio do qual mais de 20 milhões de barris foram exportados para o país nos últimos dois anos.

Expansão da presença brasileira no mercado energético indiano

O novo contrato reforça a estratégia da Petrobras de ampliar sua presença entre os refinadores estatais indianos, que operam com óleos médios — perfil compatível com a produção exportada pela estatal brasileira.

Historicamente, as relações da empresa com a Índia estavam concentradas em refinarias privadas, com destaque para a Reliance Industries Limited (RIL), ainda parceira ativa.

Segundo Claudio Schlosser, diretor-executivo de logística, comercialização e mercados da Petrobras, a Índia representa um mercado-chave para o petróleo brasileiro. Ele destacou o crescimento econômico e populacional do país, bem como sua capacidade de refino de mais de cinco milhões de barris por dia e a produção local que cobre pouco mais de 10% da demanda.

O executivo ainda destacou que o avanço nas negociações é resultado dos esforços contínuos dos escritórios comerciais da estatal em Singapura, Rotterdam e Houston, coordenados pela sede no Rio de Janeiro.

Além da Índia, a Petrobras tem intensificado exportações de petróleo para a Coreia do Sul, Singapura, Tailândia e, com maior volume, para o mercado europeu. A empresa também comercializa derivados de petróleo em mercados da África, Américas e Ásia, somando mais de dez tipos de produtos no portfólio internacional.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasPetróleoÍndia

