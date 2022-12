Petistas buscam apoio de centrais sindicais para nomeação de Luiz Marinho para o Ministério Trabalho

Lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) consultaram a Força Sindical e a UGT sobre a indicação do deputado federal eleito e presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, para o Ministério do Trabalho. As duas centrais deram o aval.

Integrantes da Força disseram que foram consultados por membros da CUT a pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Marinho esteve em Brasília na semana passada. O presidente do PT de São Paulo já ocupou o Ministério do Trabalho entre 2005 e 2007 quando Lula era presidente.

Marinho é amigo do presidente eleito e iniciou a carreira política da mesma que Lula, como presidente do Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC. Ele também presidiu a Central Única dos Trabalhadores, central sindical ligada ao PT.

Em 2008, foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo, cidade onde Lula vivia até 2020. Conseguiu ser reeleito prefeito do município em 2012. Em 2018, ao disputar o governo de São Paulo, ficou apenas em quarto lugar.

