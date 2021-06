Pessoas sem comorbidades podem se cadastrar na 'xepa' da vacina em SP

Pessoas com mais de 18 anos e sem comorbidades já podem se cadastrar na "xepa" das vacinas contra covid-19 na cidade de São Paulo. Informações divulgadas nesta quinta-feira (17) afirmam que acadêmicos em Saúde em estágio, independentemente do período de formação nas categorias profissionais; estudantes da área da Saúde em Estágio e pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades podem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital paulista para deixarem seus nomes em uma lista de espera que visa não desperdiçar doses que "sobrariam" ao fim de cada dia.

Para se cadastrar na "xepa" da vacina, é necessário ir até um posto de saúde com carteirinha do SUS, documento com foto e comprovante de endereço, das 7h às 19h. Ao final de cada dia de vacinação, caso doses sobrem, os inscritos na lista serão acionados por telefone para ir até à UBS em que fizeram o cadastro para tomar a vacina. Nenhuma UBS tem autorização para descartar doses remanescentes dos imunizantes.

Em São Paulo, são aplicadas as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Não há como saber qual das doses ficará remanescente ao fim de cada dia, pois cada imunizante conta com datas de validade diferentes. Vale lembrar que os três imunizantes foram considerados seguros para aplicação e eficazes segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualmente, a campanha de vacinação da capital paulista está em pessoas com mais de 54 anos. Mais de 413 mil doses foram aplicadas na capital paulista nas últimas 24 horas, de acordo com informações da Globonews.

Calendário de vacinação na cidade de São Paulo

Adultos sem comorbidades:

58 e 59 anos de idade - a partir de 14/06

56 e 57 anos de idade - a partir de 16/06

54 e 55 anos de idade - a partir de 17/06

52 e 53 anos de idade - a partir de 18/06

50 e 51 anos de idade - a partir de 19/06

43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

30 a 34 anos: 20 de julho a 15 de agosto

25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro

Mais vacinas

Nesta quinta-feira (17), devem chegar ao aeroporto de Viracopos mais de 930 mil doses da vacina da Pfizer, totalizando a entrega de 2,4 milhões de vacinas desde o início da semana.