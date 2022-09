Pesquisa para presidente: Lula mantém 45%; Bolsonaro vai de 32% para 34%, diz Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a pesquisa eleitoral Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 9, e encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O número é o mesmo da última sondagem, feita há uma semana. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 34%, dois pontos a mais que a pesquisa divulgada em 1º de setembro.

Ciro Gomes, do PDT, tinha 9% no último levantamento, e agora tem 7%. Simone Tebet (MDB) manteve os mesmos 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) fez 1% nas duas pesquisas. Os demais nomes não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e os que não sabem são 3%. Os números são de uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados em formato de lista aos entrevistados.

Lula (PT): 45% (45% há uma semana)

(45% há uma semana) Jair Bolsonaro (PL): 34% (32% na pesquisa anterior)

(32% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 7% (9% na pesquisa anterior)

(9% na pesquisa anterior) Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

(5% na pesquisa anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.

Em uma pergunta espontânea, em que o eleitor precisa dizer o primeiro nome que lembra, Lula tem 39%, seguido de Bolsonaro (31%), Ciro Gomes (4%), e Tebet (2%). Brancos e nulos são 4%, e os que não sabem, 17%.

O Datafolha ainda fez uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O petista sairia vencedor do confronto, por 53% a 39%.

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: