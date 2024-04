Pesquisa Realtime Big Data: Melo lidera disputa em Porto Alegre com 40% e Maria do Rosário tem 22%

O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), lidera as intenções de voto para a prefeitura da cidade em todos os cenários, seja no 1º turno, seja nas hipóteses testadas de 2º turno, de acordo com a pesquisa do Instituto Realtime BigData.

Melo tem pelo menos 38% das intenções de votos nos quatro cenários simulados e lidera acima da margem de erro da pesquisa. A maior intenção de voto é observada no quarto cenário, onde o atual prefeito registra 42%. Na pesquisa espontânea, Melo tem 20%.

A deputada federal Maria do Rosário (PT) aparece na segunda posição, com 17% a 26% das intenções de votos, seguida pela Luciana Genro (PSOL). O percentual de Rosário aumenta em um cenário sem Genro na disputa, mas ainda longe das intenções do atual prefeito.

Cenário 1

Sebastião Melo (MDB): 40%

Maria do Rosário (PT): 22%

Luciana Genro (PSOL): 7%

Any Ortiz (Cidadania): 5%

Juliana Brizola (PDT): 5%

Comandante Nádia (PP) 4%

Thiago Duarte (União): 2%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 8%

Cenário 2

Sebastião Melo (MDB): 41%

Maria do Rosário (PT): 22%

Luciana Genro (PSOL): 7%

Juliana Brizola (PDT): 6%

Comandante Nádia (PP) 5%

Nadine Anflor (PSDB): 2%

Thiago Duarte (União): 2%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 8%

Cenário 3

Sebastião Melo (MDB): 41%

Maria do Rosário (PT): 26%

Juliana Brizola (PDT): 7%

Any Ortiz (Cidadania): 6%

Thiago Duarte (União): 2%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 9%

Cenário 4

Sebastião Melo (MDB): 42%

Maria do Rosário (PT): 26%

Juliana Brizola (PDT): 8%

Thiago Duarte (União): 3%

Nadine Anflor (PSDB): 3%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 9%

Genro e Rosário são as mais rejeitadas

As duas candidatas do campo de esquerda são as mais rejeitadas segundo o levantamento. Cerca de 54% dos entrevistados apontaram que não votariam em Luciano Genro, enquanto 46% afirmaram que não votam na Maria do Rosário. Juliana Brizola, com 40%, e Comandante Nádia, com 41%, também estão entre os candidatos mais rejeitados. Sebastião Melo tem 36% de rejeição, e 22% dos eleitores dizendo que votariam no atual prefeito com certeza, enquanto 38% poderiam votar.