Pesquisa Genial/Quaest para governo do Paraná: Moro tem 39% e Requião Filho, 18%, no 1º turno

O senador Sergio Moro (PL-PR) lidera com folga a disputa pelo governo do Paraná, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.

No principal cenário estimulado, Moro (PL-PR) registra 39% das intenções de voto. O ex-juiz é seguido pelo deputado Requião Filho (PDT-PR), com 18%, e pelo ex-prefeito Rafael Greca (MDB-PR), com 12%.

A margem de erro é de três pontos percentuais.

Agrupados no bloco de um dígito, o ex-secretário Sandro Alex (PSD-PR) pontua 7%. Entre os demais nomes testados pelo instituto, Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) marcam 1% cada. Votos em branco, nulos e abstenções somam 7%, enquanto os indecisos representam 15% do eleitorado paranaense.

A pesquisa simulou ainda mais dois cenários. Sem Tony Garcia na disputa, Moro segue com 39% e Requião registra 19%. Greca mantém os 12% e Sandro Alex chega a 8%.

No último cenário, com Tony Garcia e sem Rafael Greca, Moro chega a 40% e Requião avança para 24% das intenções de voto. Sandro Alex registra 9%.

Moro avança entre os evangélicos

O ex-juiz tem seu melhor desempenho entre os eleitores evangélicos, alcançando 44%, contra 15% de Requião. Na faixa do eleitorado com renda superior a cinco salários mínimos, o senador atinge 48%.

A polarização nacional também dita o ritmo na corrida estadual. Entre o eleitorado que se declara bolsonarista, Moro domina com 63%. Já no estrato de eleitores alinhados ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Requião Filho atrai a preferência e garante 44% das intenções.

Moro mantém vantagem no 2º turno

Em eventuais confrontos diretos no segundo turno, o candidato do PL supera os principais adversários. Na disputa contra o pedetista, Moro alcança 48% contra 29% de Requião Filho. Se o oponente for o ex-prefeito da capital, o senador marca 47% ante 25% de Greca. Votos em branco, nulos e abstenções ficam entre 10% e 13% nestes recortes.

O levantamento também mediu um cenário alternativo sem a presença do ex-juiz. Em um possível duelo entre os demais líderes, Greca tem 33% e Requião, 32%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Em uma simulação contra Sandro Alex, o pedetista lidera por 37% a 20%.

Alta aprovação de Ratinho Júnior e índices de rejeição

A avaliação da atual administração estadual é um fator central na dinâmica do pleito. O governador Ratinho Júnior (PSD-PR) tem 81% de aprovação, enquanto apenas 13% dos entrevistados desaprovam sua gestão. O índice positivo confere musculatura e potencial de transferência de votos ao aliado do chefe do Executivo, o ex-secretário Sandro Alex (PSD-PR), que ainda não passou de dois dígitos.

No quesito de rejeição, que mede em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Requião Filho é rejeitado por 47%. O senador Sergio Moro apresenta 34% de rejeição, número que oscila próximo aos 32% registrados por Rafael Greca, ambos tecnicamente empatados no critério negativo.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01656/2026.