Pesquisa Futura/Apex: Lula tem 46,3% e Flávio Bolsonaro, 46,1%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência, divulgada em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 14.

No embate direto testado pelo instituto, Lula registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 46,1%, uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual, muito abaixo da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 6,5%, enquanto 1,1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio cresceu 3,2 pontos percentuais, enquanto Lula teve uma variação negativa de 1,8 ponto percentual, dentro da margem de erro.

Lula lidera entre mulheres e no Nordeste; Flávio Bolsonaro vence entre homens e no Sul

Os recortes demográficos mostram que a polarização observada no primeiro turno também se repete em uma eventual segunda etapa da disputa.

Entre as mulheres, Lula lidera com 50% das intenções de voto, contra 40,4% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL aparece com 52,2%, enquanto o presidente registra 42,4%.

Regionalmente, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde alcança 55,1% das intenções de voto, contra 37,7% de Flávio Bolsonaro. O presidente também lidera no Norte, por 52,3% a 44,0%.

Já Flávio Bolsonaro abre vantagem no Sul, onde registra 57,9%, contra 34,7% de Lula, e também no Centro-Oeste, por 58,1% a 36,7%. No Sudeste, a disputa permanece equilibrada, com 46,4% para Flávio Bolsonaro e 44,4% para Lula.

Por faixa etária, Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos (47,5% a 39,6%), de 25 a 34 anos (49,9% a 42,2%) e de 35 a 44 anos (53,2% a 38,9%). Lula abre vantagem entre os entrevistados de 45 a 59 anos, com 52,0% contra 41,0%, e também entre aqueles com 60 anos ou mais, por 49,9% a 44,3%.

O levantamento também evidencia a elevada fidelidade dos dois campos políticos. Lula alcança 97,9% entre os eleitores que se identificam com o "lado Lula", enquanto Flávio Bolsonaro registra 97,6% entre os entrevistados que se declaram do "lado Bolsonaro".

Lula vence Zema, Caiado e Renan Santos, mas empata com Michelle

Além do confronto direto contra Flávio Bolsonaro, a pesquisa simulou outros três cenários de segundo turno.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o adversário aparece com 38,1%, uma vantagem de 7,9 pontos percentuais.

Em uma eventual disputa com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista aparece com 45,1% contra 38,9% do goiano.

Em uma disputa contra Michelle Bolsonaro (PL), o presidente registra 46,1% das intenções de voto, diante de 44,3% da ex-primeira-dama. A diferença de 1,8 ponto percentual mantém os dois em empate técnico dentro da margem de erro.

A maior vantagem de Lula entre os cenários testados ocorre contra Renan Santos (Missão). O presidente alcança 46,4% das intenções de voto, enquanto o empresário registra 33,1%, uma diferença de 13,3 pontos percentuais.

Lula x Romeu Zema

Lula 46,0%

Romeu Zema 38,1%

Ninguém/Branco/Nulo 13,8%

NS/NR/Indeciso 2,1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45.1%

Caiado: 38,9%

Ninguém/Branco/Nulo 13,6%

NS/NR/Indeciso 2,3%

Lula x Renan Santos

Lula 46,4%

Renan Santos 33,1%

Ninguém/Branco/Nulo 17,3%

NS/NR/Indeciso 3,2%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula 46,1%

Michelle Bolsonaro 44,3%

Ninguém/Branco/Nulo 8,1%

NS/NR/Indeciso 1,5%

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência.

Lula aparece com a maior taxa de rejeição do levantamento, citado por 47,6% dos entrevistados como alguém em quem não votariam de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro registra 45,4%, diferença de 2,2 pontos percentuais entre os dois principais nomes da disputa.

Na sequência aparecem Michelle Bolsonaro, com 32,2%; Romeu Zema, com 15,3%; Cabo Daciolo, com 14,7%; Ronaldo Caiado, com 13,3%; Renan Santos, com 12,3%; Joaquim Barbosa, com 10,5%; e Augusto Cury, com 9,6%.

Outros 1,3% afirmam rejeitar todos os candidatos, 0,8% disseram não rejeitar nenhum nome e 2,5% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa da Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de julho de 2026, por telefone, utilizando a metodologia CATI, Computer Assisted Telephone Interview, entrevistas telefônicas assistidas por computador.

O levantamento tem abrangência nacional, foi realizado em 697 municípios, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07294/2026.