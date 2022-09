Pesquisa eleitoral: 63% querem que a eleição presidencial termine em primeiro turno, diz EXAME/IDEIA

A dois dias do primeiro turno das eleições, 63% dos eleitores dizem que gostariam que o pleito para presidente terminasse no dia 2 de outubro, sem um segundo turno. É o que mostra a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada na última quinta-feira, dia 28. Entre os entrevistados, 17% preferem uma segunda etapa da eleição, e 20% nem concordam nem discordam.

A antecipação da eleição em torno de dois candidatos altamente conhecidos - o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente Jair Bolsonaro (PL) -, fez com o que eleitor tratasse o primeiro turno como se fosse um segundo turno, já de decisão, avalia Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em opinião pública.

Para Moura, estatisticamente não é como cravar que a disputa para presidente termine no domingo, 2. Uma eleição termina no primeiro turno quando um candidato recebe 50% mais um dos votos válidos. Nessa conta são excluídos brancos, nulos e abstenções.

63% querem que a eleição termine no primeiro turno

querem que a eleição termine no primeiro turno 20% não concordam nem discordam

não concordam nem discordam 17% não querem que a eleição termine no primeiro turno

"Para saber se haverá segundo turno, é preciso olhar o comportamento dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) que ainda estão indecisos. Eles tendem a mudar de voto para Lula. Por outro lado, os eleitores que já definiram voto em Ciro e em Tebet têm se mostrado muito resilientes. É preciso considerar também que entre os eleitores de Bolsonaro tem o chamado voto envergonhado, com pessoas não declarando a opção em pesquisa. Esse eleitorado chega a 1%. Isso não ganha eleição, mas pode levar a um segundo turno", afirma.

A pesquisa EXAME/IDEIA divulgou também projeção de votos válidos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 49% dos votos válidos, e o presidente Bolsonaro, 38%. O cálculo não leva em conta brancos e nulos. Com a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o petista tem entre 46% e 52%. Já Bolsonaro oscila entre 35% e 41%. Atrás dos dois aparece Ciro Gomes (PDT), com 7% - tem entre 4% e 10% -, e Simone Tebet (MDB), com 5% - oscila entre 2% e 8%. Os outros candidatos juntos somam 1%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. O nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09782/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Voto definido para 85%

Para 85% dos entrevistados por EXAME/IDEIA, o voto para presidente está definido. Em fevereiro, este número era de 61%. Os indecisos somam 15% agora. Maurício Moura lembra que todos candidatos estão de olho justamente neste eleitorado. Esta parcela da população ainda pode definir se o pleito será em primeiro ou segundo turno.

“A campanha, iniciada no dia 16 de agosto, teve baixo impacto na mudança do voto. A curva dos quatro principais candidatos é constante, com pouca variação ao longo do tempo. Isso é efeito também dessa eleição ter dois candidatos a presidente muito conhecidos, o que é algo novo. Mesmo o Ciro, que já disputou outras eleições, tem essa característica de ser conhecido”,

Primeiro turno estimulado, com brancos e nulos Na simulação de primeiro turno, considerando os brancos e nulos, Lula aparece com 47% das intenções de voto, três a mais que na pesquisa feita há um mês. Bolsonaro cresceu um ponto, e tem 37%. Ciro caiu três pontos, e aparece com 6%. Tebet oscilou um ponto para cima, ficando com 5%. Os brancos e nulos são 4% dos que responderam a pesquisa, e em agosto eram 5%. Levando em conta a série histórica, é o maior número de intenções de voto de primeiro turno que o petista tem desde que sondagem começou a ser feita. A distância entre Lula e Bolsonaro, que era de 8 pontos na pesquisa feita há um mês, agora é de 10 pontos percentuais.

Segundo turno A pesquisa EXAME/IDEIA também fez cinco cenários de segundo turno. Lula lidera em todas as simulações, com mais de 50% das intenções de voto. Bolsonaro também aparece em vantagem - menos na disputa contra Lula - sendo a mais apertada em um confronto com Ciro Gomes (41% X 35%).

Leia tudo sobre as eleições 2022