Perto de ser julgado por trama golpista, Bolsonaro tem investigações pendentes no STF e na PGR

Já entre os casos que dependem de decisão do STF, há dois inquéritos aguardando decisão de Moraes.

Em um deles, a PF afirmou ao STF, em 2022, que Bolsonaro cometeu incitação ao crime, por estimular as pessoas a não usarem máscaras, além da contravenção penal de "provocar alarme ou perigo inexistente" ao associar o uso da vacina da Covid-19 com o desenvolvimento do vírus HIV, causador da Aids. Em 2023, contudo, a PGR pediu o arquivamento do caso, e não houve decisão do relator.