Pernambuco investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol; duas mortes foram confirmadas

O estado de Pernambuco investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol. Dois homens morreram e um perdeu parte da visão. O Instituto de Medicina Legal (IML) ficará responsável por confirmar a causa das mortes.

A Secretaria de Saúde do estado informou nesta terça-feira que o caso foi notificado à Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) pelo Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, que atendeu as vítimas.

"Assim que recebeu a notificação, a Apevisa iniciou a preparação de ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas", diz a nota.

Informações sobre as vítimas e situação atual

Dois deles moravam em Lajedo e um de João Alfredo, ambos no Agreste pernambucano. Em São Paulo, epicentro da crise de bebidas adulteradas por metanol, já são cinco mortes e 22 casos suspeitos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum — como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. Porém, entre 6h e 24h após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, fotofobia, cegueira, convulsões e até coma.

Recomendações de segurança e atenção à procedência das bebidas

A Apevisa recomenda à população verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis. "Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado", diz a nota.

A agência também fez recomendações aos serviços de saúde. Ela determinou que eles notifiquem imediatamente todos os casos suspeitos ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e ao Cievs/PE. Além disso, orientou pela busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem, além da capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves.

Polícia Federal abre inquérito sobre a distribuição de metanol

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira que há indícios de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol além do estado de São Paulo. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar essas notificações.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça considerou o número recente de notificações “fora do padrão para o curto período de tempo”.

"Considerando nossa ocorrência, que do nosso ponto de vista é grave, nós determinamos ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único estado. Tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo, o que atrai a competência da Polícia Federal", afirmou Lewandowski.