Perigo: última semana do ano será de calor e tempestade; Inmet faz alerta para SP e MS

A última semana do ano deve ser de calor com alguns alertas para chuvas intensas espalhados pelo país, segundo o Inmet. O instituto também alertou para perigo de tempestade em São Paulo e no Mato Grosso do Sul até às 10h desta terça-feira.

Durante o último fim de semana, a formação de um ciclone extratropical afetou o Sul do país, mas a rota do fenômeno deve afastá-lo do Brasil nos próximos dias. Mesmo assim, o Instituto sinalizou para a possibilidade de ventos costeiros na região até 12h da terça-feira.

Segundo o Inmet, a costa do Sul pode enfrentar intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Em Florianópolis, a previsão é de que a temperatura fique entre 29°C e 21°C durante o dia. A manhã será de muitas nuvens com chuva isolada, que deve diminuir ao longo da terça-feira.

A capital paulista não será afetada pelo alerta de perigo, mas o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima é de 26°C e mínima de 18°C. O mesmo acontece com Campo Grande, que escapa do alerta mas enfrenta as mesmas condições. Na cidade, o calor será intenso, e pode chegar a 32°C, com mínima de 24°C.

Também deve afetar São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de partes de Goiânia e Minas Gerais, um aviso de tempestade, com alerta de perigo potencial. Isso significa que o Inmet espera chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O instituto também prevê baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos até às 10h da terça.

Já o Norte do país, assim como partes do Centro-Oeste e do Sudeste, devem enfrentar chuvas intensas até 10h da terça-feira. O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial, com chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, a terça-feira deve começar aberta, mas com um acúmulo de nuvens ao longo do dia. À tarde e à noite devem ser de muitas nuvens com chuva isolada. A máxima deve ficar em torno de 33°C e a mínima em 24°C.

O mesmo deve acontecer nas outras capitais afetadas pelo alerta, como Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. Nestas cidades, a previsão também é de chuvas ao longo dia, mas com temperaturas que devem ultrapassar os 30°C.

Já Vitória tem um outro cenário, mais quente e sem chuvas. A previsão de terça-feira é de que a máxima atinja 37°C, com uma manhã clara e formação de nuvens apenas na parte da tarde e da noite.