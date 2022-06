Perícia aponta que indigenista Bruno Pereira foi baleado três vezes

A Polícia Federal (PF) informou neste sábado, 18, que o outro corpo encontrado na região do Vale do Javari, no Amazonas, é do indigenista Bruno Araújo. A identidade do jornalista britânico Dom Phillips já havia sido confirmada ontem.

Comparações entre exames odontológicos entregues pela família do indigenista e a arcada dentária recolhida pelos policiais federais confirmaram a identidade de Bruno. O mesmo procedimento foi usado na identificação do repórter. No caso de Dom, houve ainda a análise de impressões digitais e caraterísticas físicas, método conhecido como "antropologia forense".

"Não existem indicativos da presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames", diz o comunicado da Polícia Federal.

Causa da morte

Os peritos do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília também apontaram que o repórter e o indigenista foram mortos a tiros: Bruno foi baleado três vezes, na cabeça e no tórax, e Dom uma vez, no tórax.

Em nota, a PF disse que a morte do repórter foi causada por "traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, ocasionando lesões principalmente sediadas na região abdominal e torácica (1 tiro)".

Já Bruno Pereira, ainda segundo a Polícia Federal, sofreu "traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, que ocasionaram lesões sediadas no tórax/abdômen (2 tiros) e face/crânio (1 tiro)".

