Pelo terceiro dia, São Paulo tem mais de 300 mortes por covid-19 em 24h

São Paulo teve 325 mortes por covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira, 18. É o terceiro dia consecutivo que este número fica acima de 300, algo nunca registrado antes. Ontem, o estado teve recorte de óbitos, com 389 vítimas no período de um dia. No total, 11.846 pessoas perderam a vida para o coronavírus.

O Comitê de Saúde, que é responsável pelo monitoramento da pandemia no estado, disse que este aumento não tem relação com a reabertura da economia, iniciada no dia 1º de junho.

“O cenário mostra que podemos ter de 15 mil a 18 mil mortes até o fim de junho. Uma média diária que seria de 350 a 450 óbitos”, disse Patricia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico e membro do Comitê de Saúde, em entrevista nesta quinta-feira.

O estado tem 192.628 casos confirmados de infecções por coronavírus. Em um dia foram confirmadas mais 1.111 infecções. O valor é muito abaixo do registrado nos últimos dias, na casa dos 5 mil casos.

O secretário da Saúde, José Henrique Germann, explicou que há dois dias a plataforma e-SUS, que contabiliza os casos, apresenta problemas. A mesma falha não ocorre com os óbitos porque o sistema usado é outro.

De acordo com Germann, o índice de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 67% e na região metropolitana da capital, de 71,3%. Ontem (17), as taxas eram de 70,6% no Estado e de 77,1% na Grande São Paulo.

Internações aumentam no interior

Enquanto a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital de São Paulo está estável, o governo disse que está preocupado com a evolução das internações pela covid-19 no interior do estado.

“Nós temos muita preocupação com a ocupação de leitos de UTI nas regiões de Campinas e de Sorocaba. Olhando apenas para as cidades, é mais preocupante ainda. Campinas tem uma taxa de ocupação de 90%, um aumento de 104% nos últimos sete dias. Em Sorocaba, esse aumento foi de 127%”, disse Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Ele ainda disse que o estado enviou para as duas regiões 90 respiradores e pretende enviar mais 50 até o sábado. “Se a gente não tivesse adicionado mais leitos, a capacidade teria estourado. Com os novos leitos, a taxa de ocupação cai”, disse.