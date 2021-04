Pela primeira vez, Brasil supera marca de 4 mil mortes por covid em 24h

O Brasil superou pela primeira vez a marca de 4.000 mortes por covid-19 em um único dia, registrando nesta terça-feira um recorde de 4.165 óbitos, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 336.947, informou o Ministério da Saúde.

A máxima anterior de óbitos em um período de 24 horas havia sido computada no dia 31 de março, quando houve 3.869 mortes.

Além disso, o país também contabilizou 86.979 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas avançando para 13.100.580, de acordo com o ministério.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (78.554), Rio de Janeiro (38.040), Minas Gerais (25.795), Rio Grande do Sul (21.018) e Paraná (17.685). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.306), Amapá (1.346), Roraima (1.362), Tocantins (2.133) e Sergipe (3.642).

Vacinação

Até o início da noite de hoje, haviam sido distribuídas 43,3 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicadas 22,4 milhões de doses, sendo 17,4 milhões da 1ª dose e 4,9 milhões da 2ª dose.