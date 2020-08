Pela 1ª vez, nenhuma região de SP está na fase mais restrita da quarentena

O governo de São Paulo atualizou a quarentena no estado nesta sexta-feira, 21. Pela primeira vez desde o início da pandemia, nenhuma região foi classificada na fase 1 vermelha, a mais restrita, onde somente os serviços essenciais podem funcionar. As mudanças são feitas a cada duas semanas.

Com esta reclassificação, 88% do estado está na fase 3 amarela do Plano São Paulo, a diretriz do governo que tem uma escala que vai de 1 vermelha até a 5 azul. As regiões de Registro e Franca saíram da vermelha e foram para a 2 laranja. Elas se juntaram a Presidente Prudente e São José do Rio Preto, que permanecem na mesta etapa da quarentena. Marília e São João da Boa Vista, que estavam na fase amarela, regrediram para a laranja.

“É a fase mais homogênea que temos da quarentena. Mas precisamos ainda manter as medidas de segurança, como o uso de máscara, respeitando o distanciamento social”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Com isso, praticamente toda a atividade econômica está permitida no estado, seguindo algumas restrições. Na fase 3 amarela, comércio, shoppings, bares, restaurantes, academias e salões de beleza podem funcionar com 40% da capacidade e seguindo protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara.

Nesta sexta-feira também entrou em vigor um decreto do governo do estado que ampliou o horário de funcionamento dos estabelecimentos de 6 horas para 8 horas. É válido apenas para cidades que estão na fase 3 amarela da quarentena, como é o caso da capital paulista. A regulamentação fica sob responsabilidade das prefeituras.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que a regra já está valendo na cidade de São Paulo. Cada estabelecimento vai poder escolher se abre de forma ininterrupta ou se fraciona o horário.

A Secretaria de Saúde atualizou os dados da epidemia no estado. Nesta sexta-feira há 735.960 casos confirmados de covid-19 e 28.155 mortes causadas pela doença no estado de São Paulo.