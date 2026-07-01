Pedágio mais caro do Brasil: reajuste do Sistema Anchieta-Imigrantes entra em vigor hoje

Considerado o pedágio mais caro do Brasil, o preço da tarifa cobrada pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) ficou ainda mais alto nesta quarta-feira (1º). Com o reajuste que entrou em vigor à 0h, a tarifa passou de R$ 38,70 para R$ 40,60, alta de 4,91%.

O valor é cobrado na descida da serra, nas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), que ligam a capital paulista à Baixada Santista.

A mudança faz parte da atualização anual das tarifas prevista nos contratos de concessão das rodovias estaduais paulistas e passou a valer uma semana depois de o reajuste ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Com o novo valor, o pedágio do SAI fica bem próximo do preço de uma passagem de ônibus entre São Paulo e Santos, que hoje varia entre R$ 44 e R$ 46 segundo plataformas de venda on-line.

Todas as rodovias aumentaram o pedágio?

O reajuste não ficou restrito ao trecho da serra.

Outras rodovias da Baixada Santista administradas pela mesma concessionária, a Ecovias, também tiveram a tarifa corrigida no mesmo percentual aproximado, entre 4,59% e 4,92%:

Rodovia dos Imigrantes (Piratininga – km 32): de R$ 38,70 para R$ 40,60 (+R$ 1,90)

(Piratininga – km 32): de R$ 38,70 para R$ 40,60 (+R$ 1,90) Via Anchieta (Riacho Grande – km 31): de R$ 38,70 para R$ 40,60 (+R$ 1,90)

(Riacho Grande – km 31): de R$ 38,70 para R$ 40,60 (+R$ 1,90) Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Santos – km 250): de R$ 18,30 para R$ 19,20 (+R$ 0,90)

(Santos – km 250): de R$ 18,30 para R$ 19,20 (+R$ 0,90) Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (São Vicente – km 280): de R$ 10,90 para R$ 11,40 (+R$ 0,50)

Importante destacar que esse reajuste é específico das rodovias estaduais paulistas sob concessão. O aumento não é nacional nem afeta automaticamente pedágios de outros estados ou de rodovias federais, que têm contratos, índices de correção e calendários de reajuste próprios.

Cada concessão no Brasil segue as regras definidas em seu próprio contrato com o poder concedente (estadual ou federal), então aumentos como o do SAI acontecem de forma pontual, rodovia por rodovia, e não em bloco.

O que é free flow?

Uma mudança mais profunda no modelo de cobrança do SAI também está no radar. No início deste ano, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou que a praça de pedágio será substituída por pórticos de free flow.

O nome em inglês, na verdade, diz respeito a um sistema de cobrança eletrônica sem cancela, no qual sensores e câmeras registram a passagem do veículo automaticamente, sem que ele precise parar.

Com a chegada do free flow, o modelo de cobrança também muda de lógica.

Hoje, a tarifa é cobrada só no sentido litoral, na descida da serra, enquanto a subida rumo a São Paulo é isenta.

Com os pórticos, a cobrança passará a valer nos dois sentidos, mas o valor será dividido: a tarifa de referência ficaria em R$ 20,30 por trecho, tanto na subida quanto na descida.

Na prática, quem faz apenas metade do percurso passaria a pagar apenas por aquele trecho, e é esse novo desenho que pode tirar o SAI do posto de pedágio mais caro do país.

Motociclistas continuam isentos da cobrança nos dois sentidos.

Apesar do anúncio, ainda não há uma data oficial confirmada pela Artesp para a substituição das praças físicas pelos pórticos free flow.

Como pagar o pedágio?

Enquanto o modelo atual segue em vigor, o pagamento no SAI pode ser feito de duas formas principais.

Nas cabines de cobrança manual, a concessionária aceita dinheiro em espécie e cartões de débito ou crédito com tecnologia de aproximação (NFC).

Já nas pistas de cobrança automática, o motorista precisa ter uma tag de pedágio cadastrada em uma das operadoras autorizadas, como Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe ou TAGGY, que descontam o valor automaticamente sem necessidade de parar no local.

Com a chegada do free flow, esse processo deve mudar novamente: quem tiver tag continuará com o desconto automático, enquanto quem não tiver deverá consultar a cobrança pela placa do veículo e efetuar o pagamento posteriormente, dentro do prazo estabelecido pela concessionária, para evitar pendências.

Por que existe pedágio?

O pedágio é a forma encontrada pelo poder público para viabilizar a concessão de rodovias à iniciativa privada: em troca do direito de administrar e cobrar pela via, a concessionária assume a responsabilidade por obras, manutenção, sinalização, socorro mecânico e outros serviços ao longo do trecho, sem que esse custo saia diretamente dos cofres públicos.

É por isso que os contratos de concessão, como o do SAI, preveem reajustes anuais das tarifas, de forma a manter o equilíbrio econômico do contrato ao longo dos anos de concessão.

É esse mecanismo contratual, e não uma decisão isolada, que explica o novo valor de R$ 40,60 cobrado a partir desta quarta-feira.