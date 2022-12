PEC da Transição: partidos entregam votos a Lula; veja como votou cada deputado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, com 331 votos a favor e 168 contrários, a “PEC da Transição”, proposta de emenda à Constituição que viabiliza o cumprimento de promessas de campanha. Eram necessários 308 votos para aprovação.

O segundo turno da votação é votado na tarde desta quarta-feira. Partidos que negociam ministérios no novo governo, como PSD, União Brasil e MDB, entregaram os votos necessários para garantir a aprovação da proposta.

Mais de 84% da bancada do PSD votou pela aprovação da PEC, enquanto mais de 70% dos deputados do União Brasil e do MDB também se colocaram a favor.

Dos 56 deputados do PP, sigla do presidente da Câmara Arthur Lira (AL), 67% dos parlamentares aprovaram a proposta. Entre os votos do partido está o do presidente — isso não é praxe, já que o presidente costuma se abster de votações.

Veja como cada deputado votou no primeiro turno da PEC.

