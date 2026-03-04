PEC da Segurança: Motta confirma votação nesta quarta-feira sem referendo sobre maioridade penal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira, 4, que a PEC da Segurança será votada diretamente no plenário após acordo com líderes partidários e com o relator da proposta, Mendonça Filho (União-PE).

A decisão ocorreu após negociação para retirar do texto a previsão de convocação de referendo sobre a redução da maioridade penal, tema que passará a tramitar em proposta separada.

A retirada do trecho foi definida como condição para viabilizar a votação da proposta de emenda constitucional. O dispositivo previa consulta popular sobre a mudança da idade penal de 18 para 16 anos.

"Acertamos com o relator que o ponto inerente à discussão sobre o referendo da redução da maioridade penal, que o relator até então estava contemplando em seu relatório e foi um ponto que surgiu ao longo da discussão da matéria, será tratado em uma matéria à parte", afirmou o presidente da Câmara durante sessão.

Motta indicou que a pauta tem relevância política e institucional, mas deve tramitar de forma independente da proposta voltada à reorganização das políticas de segurança pública.

"Porém, (não foi possível) trazer um tema como esse para uma pauta estrutural, como é a pauta da segurança".

Divergências entre parlamentares

A discussão sobre a redução da maioridade penal concentrou o principal impasse entre parlamentares da oposição e integrantes da base do governo. Partidos alinhados ao Executivo apresentaram resistência à inclusão do tema na proposta.

Inicialmente contrário à retirada do trecho, Mendonça Filho informou que concordou com o pedido de Hugo Motta para separar o debate, para evitar interferência na tramitação da PEC.

O relator afirmou que o tema será tratado em outro projeto, com previsão de criação de uma nova comissão especial para discutir a proposta. O colegiado terá como presidente o deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA), responsável também pela comissão da PEC da Segurança, enquanto Mendonça Filho deve permanecer na relatoria.

"(Dessa forma) a gente não compromete o debate geral, no mais, todas as contribuições que vieram do governo foram, de certo modo, acatadas", disse.

O impasse sobre o conteúdo da proposta levou ao adiamento da análise prevista para a manhã desta quarta-feira na comissão especial destinada à PEC. A reunião foi cancelada após ausência de consenso entre os parlamentares.

Após encontros entre o presidente da Câmara, líderes partidários, o relator e a presidência da comissão, ficou definido que o texto seguiria diretamente para votação no plenário. A medida busca acelerar a tramitação da proposta.

A expectativa da Mesa da Câmara é realizar os dois turnos de votação exigidos para aprovação de uma PEC, ainda nesta quarta-feira, e mais tarde enviar o texto ao Senado.

(Com informações da agência O Globo)