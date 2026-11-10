Pé-de-Meia: 1,2 milhão de alunos podem receber parcela extra de R$ 200 por participação no Enem

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do Pé-de-Meia poderão receber uma parcela extra de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação (MEC).

Para ter direito ao pagamento, o estudante precisa ser concluinte do ensino médio e comparecer aos dois dias de prova, em 8 e 15 de novembro.

A previsão é que os repasses comecem entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027. O pagamento depende do envio das informações de conclusão do ensino médio pelas redes de ensino ao MEC.

O incentivo pela participação no Enem se soma aos pagamentos do programa. Os estudantes recebem até nove parcelas mensais de R$ 200, que podem ser utilizadas a qualquer momento, e R$ 1 mil pela conclusão de cada ano letivo. Os valores referentes à conclusão só podem ser sacados após a aprovação no ensino médio.

Como consultar os pagamentos do Pé-de-Meia?

Os estudantes podem verificar se são elegíveis ao benefício na página de consulta do programa, disponibilizada pelo MEC. A plataforma reúne informações sobre matrículas, frequência escolar, situação e datas de pagamento das parcelas, dados cadastrais e eventuais alterações na situação do aluno no programa.

Considerados os incentivos, os depósitos anuais e o adicional pela participação no Enem, o benefício pode chegar a R$ 9.200 por estudante. O calendário está disponível no portal do MEC e no aplicativo Caixa Tem.

Para receber as parcelas de frequência, é necessário manter presença mínima de 80% nas aulas. Quando o percentual fica abaixo desse patamar, os pagamentos referentes aos meses afetados são retidos. Os recursos bloqueados podem ser liberados quando o estudante voltar a apresentar frequência igual ou superior ao mínimo exigido.

Voltado à permanência e à conclusão dos estudos no ensino médio público, o Pé-de-Meia também atende alunos da educação de jovens e adultos (EJA). Nessa modalidade, são até quatro parcelas de frequência por semestre, com limite de oito por ano.

Quando será a 2ª prova do Enem?

As provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem no próximo dia 15, e serão dedicadas às questões de exatas. Ao todo, serão 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne Biologia, Física e Química.

Os participantes terão cinco horas para responder às questões, das 13h30 às 18h30, pelo horário de Brasília. Diferentemente do primeiro dia, não haverá redação nessa etapa.

Quais matérias caem no segundo dia do Enem?

O segundo dia do Enem reúne quatro disciplinas, distribuídas em duas áreas do conhecimento:

Matemática: 45 questões;

Matemática: 45 questões; Biologia: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza;

Biologia: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza; Física: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza;

Física: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza; Química: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza.

As questões seguem a matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que estabelece as competências e habilidades avaliadas no exame.

Isso significa que a prova não se limita à memorização de fórmulas e conceitos. Os candidatos também precisam interpretar gráficos, tabelas, experimentos e situações do cotidiano para chegar às respostas.