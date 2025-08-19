Brasil

Pazolini lidera cenários para governo do Espírito Santo em 2026, diz Paraná Pesquisas

Na simulação de primeiro turno, Pazolini aparece com 28,1%, à frente do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 22,5%

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18h54.

Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 18h56.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera tanto os cenários de primeiro quanto de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas eleições de 2026, conforme levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 19.

Na simulação de primeiro turno, Pazolini aparece com 28,1%, à frente do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 22,5%. O ex-deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) registra 12,7%, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSB), soma 10,5%, Helder Salomão tem 6,7%, e Da Vitória alcança 4,4%.

Nos cenários de segundo turno, Pazolini também lidera, vencendo Ferraço por 44,8% a 38,7%. O prefeito também derrotaria Arnaldinho com 52,6% contra 22,6%.

Em relação à rejeição, o deputado federal Helder Salomão lidera com 23% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por Sérgio Vidigal, com 21,5%.

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), está em seu segundo mandato e não poderá concorrer à reeleição. Ricardo Ferraço é o candidato governista mais provável.

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas com 1.510 eleitores do Espírito Santo, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Cenário 1º turno

  • Lorenzo Pazolini: 28,1%
  • Ricardo Ferraço: 22,5%
  • Sergio Vidigal: 12,7%
  • Arnaldinho Borgo: 10,5%
  • Helder Salomão: 6,7%
  • Da Vitória: 4,4%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,1%

Cenários 2º turno

Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço

  • Não sabe/ não opinou: 6,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,8%
  • Lorenzo Pazolini: 44,8%
  • Ricardo Ferraço: 38,7%

Arnaldinho Borgo x Lorenzo Pazolini

  • Não sabe/ Não opinou: 10,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 14,4%
  • Lorenzo Pazolini: 52,6%
  • Arnaldinho Borgo: 22,6%

Casagrande, Hartung e Pazolini lideram cenário para Senado

O atual

Cenário 1

  • Renato Casagrande: 56,2%
  • Lorenzo Pazolini: 31,3%
  • Sergio Menegueli: 24,4%
  • Fabiano Contarato: 16,3%
  • Maguinha Malta: 14,6%
  • Evaíre de Melo: 9,9%
  • Da Vitória: 8,3%
  • Callegari: 3,6%
  • Não sabe/ não opinou: 5,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,2%

Cenário 2

  • Renato Casagrande: 52,5%
  • Paulo Hartung: 26,6%
  • Lorenzo Pazolini: 25,5%
  • Sergio Menegueli: 20,5%
  • Fabiano Contarato: 15,4%
  • Maguinha Malta: 13,0%
  • Evaíre de Melo: 9,1%
  • Da Vitória: 6,2%
  • Não sabe/ não opinou: 4,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,5%
