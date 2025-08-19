Pazolini lidera cenários para governo do Espírito Santo em 2026, diz Paraná Pesquisas

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18h54.
Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 18h56.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera tanto os cenários de primeiro quanto de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas eleições de 2026, conforme levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 19.
Na simulação de primeiro turno, Pazolini aparece com 28,1%, à frente do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 22,5%. O ex-deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) registra 12,7%, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSB), soma 10,5%, Helder Salomão tem 6,7%, e Da Vitória alcança 4,4%.
Nos cenários de segundo turno, Pazolini também lidera, vencendo Ferraço por 44,8% a 38,7%. O prefeito também derrotaria Arnaldinho com 52,6% contra 22,6%.
Em relação à rejeição, o deputado federal Helder Salomão lidera com 23% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por Sérgio Vidigal, com 21,5%.
O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), está em seu segundo mandato e não poderá concorrer à reeleição. Ricardo Ferraço é o candidato governista mais provável.
A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas com 1.510 eleitores do Espírito Santo, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo x Lorenzo Pazolini
O atual