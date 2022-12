Quem é Paulo Teixeira, novo ministro do Desenvolvimento Agrário de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou nesta quinta-feira o deputado federal Paulo Teixeira, seu correligionário no partido, para comandar o ministério do Desenvolvimento Agrário. Teixeira substitui outro parlamentar do PT, Reginaldo Lopes, que até ontem estava indicado para o cargo no primeiro escalão do futuro governo.

Para acomodar aliados do centrão na Esplanada, Lula decidiu dar três ministérios para o União Brasil e outros três para o PSD. Até então indicado para comandar a pasta das Comunicações, Teixeira foi remanejado para o MDA, assim deixando livre o ministério das Comunicações para o partido de Luciano Bivar.

Quem é Paulo Teixeira?

Natural de Águas de Prata, no interior de São Paulo, Teixeira, de 61 anos, está no quarto mandato como deputado federal. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), ele foi deputado estadual nos anos 1990 e vereador, em São Paulo.

Antes de assumir o cargo na Câmara Municipal da capital paulista, também atuou como Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, entre 2001 e 2004, e presidiu a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab), entre 2003 e 2004, durante a gestão da então prefeita Marta Suplicy.

Filiado ao PT desde os anos 1980, Teixeira concluiu o ensino médio nos Estados Unidos e posteriormente foi monitor da Fundação do Bem-Estar do Menor, a antiga Febem, casa de detenção para adolescentes infratores.

LEIA TAMBÉM: