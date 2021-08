Paulo Guedes vai ao Senado debater reforma tributária ampla nesta sexta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa nesta sexta-feira, 19, às 11h, de uma sessão de debates temáticos sobre a reforma tributária em tramitação no Senado. O assunto é a criação de um imposto único sobre o consumo, proposta na PEC 110/2019, que avança na Casa ao mesmo tempo em que a Câmara discute mudanças nas regras do Imposto de Renda.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy.

O tema da audiência será "a reforma tributária do consumo sob a perspectiva dos entes federativos". Pelo governo federal, além de Guedes, participarão o secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, e o subsecretário de Tributação e Contencioso do Ministério da Economia, Sandro de Vargas Serpa.

Também estão na lista Décio Padilha da Cruz, secretário de Fazenda de Pernambuco e representante do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz); Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP); e Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A sessão de debates acontece enquanto o governo encontra dificuldades para avançar no texto da reforma do Imposto de Renda na Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), precisou adiar duas vezes a votação do projeto por falta de consenso. O texto encontra críticas em pontos como a cobrança sobre dividendos e a perda de arrecadação dos estados.

Também espera votação na Câmara o projeto que unifica o PIS e a Cofins em um só tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O governo apresentou a proposta como a primeira fase da reforma tributária, mas o texto acabou ficando para depois. A prioridade foi para as mudanças no IR.

Enquanto isso, a PEC 110, em andamento no Senado, está perto de ter um parecer para ser votado no plenário. A sessão de debates nesta sexta-feira foi ideia do relator, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que deve consolidar a proposta. O texto prevê uma reforma mais ampla, que inclua na unificação de tributos sobre consumo o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).