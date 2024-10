O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) lidera a disputa de segundo turno para a prefeitura de Natal com 50,9% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 18.A deputada federal Natália Bonavides (PT) aparece com 38,9% das intenções de voto.

Os votos brancos, nulos e em nenhum somam 6,2% e os que não sabem, não quiseram responder ou estão indecisos são 3,9%.

Pesquisa segundo turno em Natal

Paulinho Freire (União Brasil) : 50,9%

: 50,9% Natália Bonavides (PT) : 38,9%

: 38,9% Nenhum/Branco/Nulo : 6,2%

: 6,2% Não sabe/Não respondeu: 3,9%

A pesquisa foi registrada no TSE como RN-00006/2024 e realizou 760 entrevistas pessoais entre os dias 14 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3,6 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea em Natal

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Paulinho Freire tem 38,2% das intenções de voto e Natália Bonavides, 30,5%. No limite da margem de erro, a diferença entre os dois candidatos é de 0,5 ponto percentual.

O total dos que não sabem, não responderam são 23,8%.

Paulinho Freire - 44 : 38,2%

: 38,2% Natália Bonavides - 13 : 30,5%

: 30,5% Nenhum/Branco/Nulo : 6,8%

: 6,8% Não sabe/Não respondeu : 23,8%

: 23,8% Outros nomes citados: 0,7%