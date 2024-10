Paulinho Freire tem 40,1% dos votos válidos; Carlos Eduardo, 33,7%, em Natal, diz pesquisa Futura

O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) tem 40,1% dos votos válidos na disputa pela prefeitura de Natal, e o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD), 33,7%, de acordo com pesquisa realizada pela Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, divulgada neste sábado, 5.

De acordo com a margem de erro do levantamento, que é de 4 pontos percentuais, Freire lidera a corrida eleitoral. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na sequência, Natália Bonavides (PT) aparece com 21,5% dos votos válidos e Rafael Motta (Avante) marca 4,1%.

Na comparação com o levantamento anterior, Freire manteve dianteira. Alves continuou na segunda posição, com leve crescimento.

Pesquisa de votos válidos em Natal

Paulinho Freire (União Brasil): 40,1%

40,1% Carlos Eduardo Alves (PSD): 33,7%

33,7% Natália Bonavides (PT): 21,5%

21,5% Rafael Motta (Avante): 4,1%

A pesquisa foi registrada no TSE como MT-09159/2024 e realizou 600 entrevistas no dia 3 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada em Natal

Paulinho Freire: 37,5%

37,5% Carlos Eduardo Alves: 31,5%

31,5% Natália Bonavides: 20,1%

20,1% Rafael Motta: 3,8%

3,8% Ninguém/Branco/Nulo: 3,4%

3,4% NS/NR/Indeciso: 3,1%

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 10,3% dizem que ainda estão indecisos a poucos dias da votação.

Paulinho Freire: 34,1%

34,1% Carlos Eduardo Alves: 30,6%

30,6% Natália Bonavides: 18,5%

18,5% Rafael Motta: 1,9%

1,9% Ninguém/Branco/Nulo: 3,8%

3,8% NS/NR/Indeciso: 10,3%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Freire vence Alves e Natália. Em um embate entre o candidato do PSD e a candidata do PT, a pesquisa mostra Alves na frente.

Freire x Alves

Paulinho Freire: 45,1%

Carlos Eduardo Alves: 41,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%

NS/NR/Indeciso: 4,7%

Freire x Natália

Paulinho Freire: 53,8%

53,8% Natália Bonavides: 33,5%

33,5% Ninguém/Branco/Nulo: 10,4%

10,4% NS/NR/Indeciso: 2,3%

Alves x Natália

Carlos Eduardo Alves: 48,1%

48,1% Natália Bonavides: 30,2%

30,2% Ninguém/Branco/Nulo: 18,4%

18,4% NS/NR/Indeciso: 3,1%