Patos e gansos ficam azuis após derramamento de corante em córrego em Jundiaí (SP)

Uma carreta carregando 2 mil litros de corante colidiu com um poste no bairro Jardim Tulipas, na cidade de Jundiaí (SP), nesta terça-feira, 13. O produto químico vazou e atingiu o Córrego das Tulipas, tingindo de azul as penas de patos e gansos que vivem na região. Os peixes e capivaras que estavam no local também foram encontrados com a coloração após o acidente.

Segundo informações do portal G1, o motorista não estava na cabine no momento da colisão — acredita-se que o veículo tenha descido sozinho e batido no poste. Após o incidente, equipes ambientais resgataram as aves afetadas no córrego.

A Associação Mata Ciliar, organização dedicada à preservação da biodiversidade, está agora procurando por capivaras que frequentam a área e que também podem ter entrado em contato com o corante.

A prefeitura de Jundiaí informou que a via de acesso ao Jardim Tulipas precisou ser completamente interditada devido ao derramamento da carga sobre a pista. A Polícia Civil e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foram acionadas para acompanhar a ocorrência.