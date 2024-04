Passagens do metrô aumentam no Rio a partir do próximo dia 12; veja novo valor

Usuários do metrô do Rio devem preparar os bolsos: a partir do próximo dia 12 as passagens serão reajustadas. Dos atuais R$ 6,90, os usuários passará a pagar R$ 7,50. Numa jornada de 22 dias de trabalho durante o mês, o passageiro pagará, ida e volta, R$ 330. Beneficiários da Tarifa Social pagam R$ 5,60.

Aumento da passagem

De acordo com o MetrôRio, o preço da passagem é atualizado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,5%, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, conforme previsto no contrato de concessão. A nova tarifa do sistema metroviário foi homologada pela Agetransp.

A concessionária informou ainda que, neste ano, além da variação inflacionária, há um aumento de R$ 0,30 decorrente do fim de subsídio praticado entre 2022 e 2024 pelo governo estadual.