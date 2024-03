Parte do centro de SP continua sem energia após 24h de apagão

Parte de bairros na região central da cidade de São Paulo seguem sem energia elétrica nesta terça-feira, 19, após quase 24 horas. O apagão foi registrado às 10h30 da segunda-feira, e atingiu bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque.

A Enel, empresa responsável pela distribuição na capital paulista, afirmou nesta manhã 85% dos clientes afetados tiveram o serviço reestabelecido às 8h58 de hoje. Ontem, por volta das 18h30, a companhia já havia normalizado o serviço para 70% dos clientes afetados pela interrupção ocorrida na manhã dessa segunda-feira. Comerciantes e moradores da região ainda reclamam de falta de energia.

Segundo a empresa, a interrupção do fornecimento de energia acontece por uma ocorrência na rede subterrânea feita pela Sabesp. Em nota, a empresa disse que uma obra da companhia de saneamento atingiu cabos da rede subterrânea da distribuidora, causando interrupção no fornecimento de energia em alguns bairros. As duas empresas atual em parceria para normalizar o serviço. Hospitais e clientes prioritários receberam geradores disponibilizados pela empresa.

"Equipes da Enel e da Sabesp trabalham em parceria para analisar as causas da interrupção na região central de São Paulo e vão estreitar ainda mais a atuação em conjunto nas intervenções realizadas na área de concessão aprimorando seus protocolos", disse em nota.

Quando a energia vai voltar no centro de SP?

Em entrevista ao jornal Bom dia SP, da TV Globo, o diretor responsável pela manutenção da Enel, Darcio Dias, disse que o restabelecimento total iria ocorrer até às 8h30, mas imóveis seguem sem energia.

A previsão que a distribuidora informou para alguns moradores que ligaram na empresa foi que o serviço será normalizado até às 12h. Procurada pela reportagem da EXAME, a empresa não informou qual a previsão para reestabelecer o serviço para todos os clientes.

Sobre a região da Rua 25 de Março, a empresa firma que o fornecimento foi normalizado para todos os clientes por volta das 8h40 desta terça, após outra ocorrência na rede subterrânea que abastece a região afetar o fornecimento no local. Em função da complexidade dos trabalhos envolvendo a rede subterrânea, a companhia chegou a disponibilizar seis geradores para atender os clientes durante a realização dos reparos.