Paraná registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente tem estado grave

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) notificou ao Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado. Um morador de Curitiba de 60 anos deu entrada num hospital da capital paranaense na quarta, depois de ser atropelado.

O homem relatou ter consumido bebida alcoólica destilada e, durante a internação, apresentou sintomas compatíveis com o quadro identificado em pacientes de outros três estados do país e no Distrito Federal.

"Atualmente, o paciente permanece inconsciente e em estado grave. A Sesa, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, acompanha a evolução clínica e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita", diz a nota.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, disse que o homem foi atropelado e recolhido ao hospital para ser avaliado, porém piorou durante a internação.

— Isso gerou uma suspeita de que caso se trata de intoxicação exógena, por metanol, em bebida alcoólica adulterada. Estamos acompanhando o caso, já notificamos a suspeita ao Ministério da Saúde, porém é importante frisar que aguardamos ainda o resultado do exame específico — disse.

Preto afirmou que, nas próximas horas, se reunirá com autoridades do ministério para saber se o estado poderá receber um estoque mínimo do etanol farmacêutico para utilizar em pacientes que venham a precisar.

— É um dilema que nós passamos nesse momento, mas volto a insistir para que todos nós tenhamos muito cuidado na ingesta de bebida alcoólica, observando os rótulos, observando a garrafa, principalmente das bebidas destiladas que são vendidas de forma fracionada, em doses e drinques. Não se trata de vender o pânico, mas que possamos passar por esse momento com o mínimo de pessoas atingidas — ressaltou o secretário.

A pasta informou que casos suspeitos devem ser notificados imediatamente ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox), para orientação e conduta adequada. A secretaria pediu que pessoas com sintomas se dirijam logo a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais, privados ou públicos, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.

Também nesta sexta, a Bahia confirmou nesta sexta-feira a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. O caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, e o óbito foi registrado durante a madrugada. Um laudo será deverá ficar pronto em até sete dias.

O paciente foi identificado como um homem de 56 anos, que deu entrada Unidade de Pronto Atendimento de Queimadinha.

"O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação", disse, em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia.

Vítimas com suspeita de intoxicação por metanol

O número de casos investigados por suspeitas de intoxicação por metanol no estado de São Paulo já subiu para 41, além de seis mortes suspeitas e outros 11 casos confirmados. Há ainda casos sendo investigados em Pernambuco e Brasília.