Paraná Pesquisas: Vilela tem 44,4% e Perillo, 25,4%, no 1º turno pelo governo de Goiás

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera com folga a corrida pelo governo do estado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 6.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, Vilela registra 44,4% das intenções de voto. Eleito vice-governador, ele assumiu o executivo do estado após a saída de Ronaldo Caiado (PSD) para concorrer à presidência da República.

Na sequência aparece o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) com 25,4%. Em terceiro lugar, o senador e ex-presidente do PL no estado, Wilder Morais, aparece com 11,5% das intenções de voto.

Depois, o ex-deputado federal Luis Cesar Bueno (PT) registra 3,3%, enquanto Telêmaco Brandão (Novo) fecha a lista com 1,1%. Votos brancos e nulos somam 8,8% e indecisos, 5,5%.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Perillo lidera, citado por 37,8% dos entrevistados. Wilder Morais tem 20,5% de rejeição. Vilela aparece com 15,8%.

Mais abaixo, Bueno tem 12,5% de rejeição, seguido por Telêmaco Brandão com 11,8%. Ao todo, 9,3% dos goianos votariam em todos e 14% não responderam.

Na avaliação do governo estadual, 74,5% aprovam a gestão de Daniel Vilela. Outros 20,8% desaprovam e 4,8% não souberam ou não quiseram opinar.

Na questão qualitativa, 54,1% avaliam a administração como boa ou ótima, 31,2% acham regular e 11,7% julgam ruim ou péssima.

Com um participante liderando isolado na simulação de primeiro turno, a pesquisa não testou cenários com embates diretos entre os pré-candidatos.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.300 eleitores entre os dias 3 e 5 de julho. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-01366/2026.