A corrida pelo governo de Mato Grosso tem o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) na frente.

Divulgada nesta quarta-feira, 9, a rodada da Paraná Pesquisas aponta Pivetta com 40,8% das intenções de voto no cenário estimulado.

O candidato é seguido pelo senador Wellington Fagundes (PL), com 30,0%, e por Doutora Natasha (PSD), com 12,0%.

Entre os demais nomes, Sargento Laudicério (Agir) pontua com 1,7%, seguido por Mauricio Coelho (Mobiliza) com 0,5% e Rafaell Milas (Missão) com 0,4%.

Brancos e nulos somam 8,3%, e indecisos, 6,3%. Os números indicam o distanciamento do líder atual acima da margem de erro.

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Na comparação com o levantamento anterior, Pivetta teve uma variação positiva de 1,8 ponto, enquanto Fagundes caiu 5 pontos percentuais. Na terceira posição, Doutora Natasha avançou 3,3 pontos.

O detalhamento demográfico expõe vantagens claras de Pivetta em nichos específicos. Entre o eleitorado masculino, o governador salta para 44,8%, deixando Fagundes com 29,3%.

A liderança também é sólida entre os eleitores que participaram de cerimônias religiosas nos últimos dias: nesse grupo, Pivetta alcança 43,7%, ante 29,6% do candidato do PL.

Fagundes, por sua vez, tem seu melhor desempenho entre os jovens de 16 a 24 anos. Nesse recorte, o senador marca 32,0%, encurtando a distância para Pivetta, que registra 37,7%.

Doutora Natasha atinge seu melhor índice entre os eleitores com ensino superior (15,0%) e no público feminino (13,7%), onde traça seu principal eleitorado.

Pivetta também disputa no 2º turno

Em um segundo cenário estimulado, que reduz as opções e projeta uma disputa polarizada, Pivetta também lidera.

O candidato do Republicanos marca 47,2%, avançando em relação à rodada de agosto, quando tinha 44,3%.

Nesse formato, Wellington Fagundes recuou e hoje registra 38,3%. O cenário enxuto mostra ainda 8,9% de eleitores dispostos a votar em branco ou nulo, enquanto 5,6% não souberam responder.

A pesquisa também avaliou a disputa pelo Senado, que neste pleito oferece duas vagas.

O ex-governador Mauro Mendes (União Brasil) domina a corrida com 55,0% das intenções, seguido pela deputada Janaina Riva (MDB), que marca 31,5%. Zé Medeiros (PL) e Carlos Fávaro (PSD) vêm na sequência, com 21,4% e 16,6%, respectivamente.

Avaliação executiva e índices de rejeição

Na análise de rejeição, Fagundes lidera a dificuldade de angariar votos: 25,7% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum.

Doutora Natasha aparece logo atrás com 24,2%, seguida por Otaviano Pivetta, que é rejeitado por 19,3% do eleitorado. Entre os candidatos menores, Sargento Laudicério soma 13,4%, Rafaell Milas tem 9,8% e Mauricio Coelho atinge 9,4%.

O bom desempenho eleitoral de Pivetta está atrelado diretamente à alta aceitação de seu governo. O levantamento indica que 70,2% aprovam a atual administração estadual, um leve avanço em relação aos 69,5% do mês anterior.

A gestão é desaprovada por 23,4%, enquanto 6,4% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 06 e 08 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo MT-01505/2026.