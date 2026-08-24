Paraná Pesquisas: Pivetta tem 39% e Fagundes, 35%, no 1º turno para o governo de Mato Grosso

Otaviano Pivetta e Wellington Fagundes estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo de Mato Grosso, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 24. Na simulação de primeiro turno, Pivetta aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Fagundes registra 35%.

A diferença entre os dois é de 4 pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores em 56 municípios de Mato Grosso entre 21 e 23 de agosto de 2026. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MT-02157/2026.

Na sequência, Doutora Natasha alcança 8,7% da preferência do eleitorado. Sargento Laudicério, conhecido como Lau, tem 2,2%. Mauricio Coelho registra 0,4% e Rafaell Milas, 0,3%.

Os votos em branco, nulos ou de eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos representam 8,1%. Outros 6,3% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Pivetta aparece com 44,3% das intenções de voto, enquanto Fagundes tem 40,8%. Os dois permanecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Nesse cenário, 9,1% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos. Outros 5,8% não souberam ou não responderam.

Rejeição eleitoral e avaliação do governo

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Fagundes lidera a rejeição, com 25,7%. Doutora Natasha aparece em seguida, com 19,3%, e Pivetta registra 16,3%.

Sargento Laudicério é rejeitado por 11,8% dos entrevistados. Mauricio Coelho tem 9,5% e Rafaell Milas, 8,6%. Cada participante podia citar mais de um nome, por isso a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

O levantamento também mensurou a percepção dos eleitores sobre a gestão do governador Otaviano Pivetta. O governo é aprovado por 69,5% e desaprovado por 23,3%. Outros 7,1% não souberam ou não responderam.

Na avaliação por conceitos, 49,2% dos entrevistados consideram a administração estadual ótima ou boa. Outros 32,2% classificam a gestão como regular, enquanto 14,4% avaliam o governo como ruim ou péssimo. A parcela que não soube ou não respondeu representa 4,1%.