Paraná Pesquisas: Gracinha Caiado tem 35,1% e Vanderlan, 25,8%, na corrida ao Senado por Goiás

A disputa pelas duas vagas de Goiás no Senado é liderada pela ex-primeira-dama do estado, Gracinha Caiado (União Brasil), segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 6.

No cenário estimulado de votos consolidados, em que cada entrevistado pode citar até dois candidatos, Gracinha registra 35,1% das intenções de voto. Na sequência aparece o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 25,8%.

Em terceiro lugar está o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que soma 21,2%. Ele está tecnicamente empatado com Vanderlan na segunda posição. Logo depois aparece o Dr. Zacharias Calil (MDB), com 19,8%, e Gustavo Mendanha (PRD), com 15,5%.

O delegado Humberto Teófilo (Novo) registra 13,4%, seguido pelo professor Marcelo Moreira (PSOL), com 6,6%, por Cintia Dias (PSOL), com 6,2%, e por Humberto Chaves, também do PSOL, com 3,3%.

Fecham a lista Oséias Varão (PL), com 2,1%, e Iure Castro (Cidadania), com 1,5%. Votos brancos e nulos somam 9,8%, enquanto 6,2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.300 eleitores entre os dias 3 e 5 de julho. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-01366/2026.