O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 39,2% da população e reprovado por 57,4%, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23. Cerca de 3,4% dos entrevistados não sabem ou não opinaram sobre a gestão petista.

A aprovação do governo atingiu o pior patamar desde 2023 e ficou pela primeira vez abaixo de 40%. A pesquisa também registrou o maior índice de desaprovação.

Essa é a quarta vez na série histórica do instituto que a desaprovação supera a aprovação para além da margem de erro da pesquisa, a qual é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, a desaprovação cresceu 2,4 pontos percentuais, enquanto a aprovação caiu 2,8 pontos. As variações foram menores das observadas na pesquisa anterior, quando a avaliação negativa subiu quatro pontos.

Lula só é aprovado entre pessoas com até ensino fundamental completo e idosos

O presidente Lula enfrenta um cenário de desaprovação majoritária em praticamente todos os recortes demográficos avaliados pela Paraná Pesquisas em abril de 2025. Segundo o levantamento, os dois segmentos segmento em que Lula tem a avaliação positiva superior a negativa é entre as pessoas com até o ensino fundamental completo e pessoas com mais de 60 anos.

Nos demais grupos, a desaprovação supera a aprovação com folga. Entre homens, 61,1% desaprovam Lula, ante apenas 35,7% de aprovação. O índice negativo também é expressivo entre os evangélicos, onde 69,7% desaprovam e só 26,5% aprovam. A faixa etária dos 25 a 44 anos registra desaprovação acima de 60%. Entre quem possui ensino superior, o quadro é 63,6% de desaprovação e apenas 32,4% aprovam.

Regionalmente, o Nordeste é a única região onde Lula se aproxima de um cenário de equilíbrio, com 50,4% de aprovação e 45,4% de desaprovação. No Sul, Sudeste e no agrupamento Norte + Centro-Oeste, a desaprovação ultrapassa 60%.

O levantamento da Paraná Pesquisas foi realizado presencialmente entre os dias 16 e 19 de abril de 2025, com 2.020 pessoas de 16 anos ou mais em 160 cidades. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.