Paraná Pesquisas: Álvaro Dias tem 39,7%, com segunda vaga incerta em corrida ao Senado no Paraná

O ex-senador Álvaro Dias (MDB) lidera a disputa por uma das duas vagas do Paraná no Senado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 7.

Em um primeiro cenário testado, em que cada entrevistado pode citar até dois candidatos, Álvaro registra 39,7% das intenções de voto. Na sequência aparecem a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), com 25,9%, e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), com 25,2%, tecnicamente empatados.

Alexandre Curi (Republicanos) soma 23,5%, seguido por Filipe Barros (PL), com 22,9%. Completam a lista Coronel Hudson (PSD), com 10,6%, Dr. Rosinha (PT), com 8,3%, e Hauly (Podemos), com 3,9%. Votos brancos e nulos representam 7,3%, enquanto 6% não souberam ou preferiram não responder.

Cenários alternativos

A pesquisa também testou mais dois cenários alternativos, tirando e colocando potenciais candidatos.

No segundo cenário testado, sem Álvaro Dias da disputa, Alexandre Curi assume a liderança com 30,2% das intenções de voto. Ele é seguido por Gleisi Hoffmann, com 28,9%, Filipe Barros, com 27,8%, e Deltan Dallagnol, com 27,7%, formando um bloco de incerteza e tecnicamente empatado.

Também aparecem Coronel Hudson, com 15%, Dr. Rosinha, com 12,5%, e Hauly, com 5,1%. Brancos e nulos somam 8,8%, enquanto 6,7% não responderam.

Já o terceiro cenário substitui Coronel Hudson por Cristina Graeml (PSD), mantendo a ausência de Álvaro Dias. Alexandre Curi permanece na liderança, com 31,2%, seguido por Filipe Barros, com 28,9%, Gleisi Hoffmann, com 28,7%, e Deltan Dallagnol, com 28,1%, novamente em situação de empate técnico.

Cristina Graeml estreia com 13,2%, enquanto Dr. Rosinha registra 12,5% e Hauly, 5,6%. Os votos brancos e nulos chegam a 8,5%, e 6,9% dos entrevistados não opinaram.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição aos pré-candidatos. Gleisi Hoffmann lidera isolada esse indicador, com 42,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nela.

Em seguida aparecem Alvaro Dias (12,7%), Deltan Dallagnol (11,9%), Dr. Rosinha (11,2%), Coronel Hudson (8,9%), Cristina Graeml (8,1%), Filipe Barros (7,4%), Alexandre Curi (7,3%) e Hauly (6,3%). Outros 8,6% disseram que poderiam votar em todos os nomes apresentados, enquanto 11,7% não souberam ou preferiram não responder.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-01166/2026.