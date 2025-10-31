Brasil

Paraná Pesquisas: 69% dos cariocas apoiam operações policiais no Rio

Segundo o levantamento, 25,8% dos moradores da cidade são contrárias as ações das forças de segurança

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19h49.

Um levantamento feito na cidade do Rio de Janeiro indica que 69,6% dos entrevistados apoiam as operações policiais realizadas contra o Comando Vermelho (CV). Os dados constam de levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 31.

O instituto ouviu 800 moradores da capital carioca em entrevistas presenciais, conduzidas na quinta-feira, 30. A margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais e o grau de confiança do levantamento é de 95%.

Entre os ouvidos, 25,8% se posicionaram contra as ações das forças de segurança e 4,6% não souberam ou preferiram não responder.

Quando perguntados sobre a realização de novas megaoperações nos moldes das que ocorreram nos últimos dias, 67,9% manifestaram apoio à continuidade das ações, enquanto 26,6% se disseram contrários. Outros 5,5% não opinaram.

As operações policiais ganharam maior apoio dos idosos, segundo o estudo. 74,1% dos entrevistados com 60 anos ou mais são a favor dessas ações, enquanto 50,7% dos jovens, entre 16 e 24 anos, apoiam essas medidas.

Percepção sobre abusos de poder pela polícia

O levantamento também abordou a percepção sobre possíveis abusos cometidos pelas forças policiais durante as operações.

Para 60,1% dos entrevistados, não houve exageros. Já 7% afirmaram que os excessos ocorreram “em partes” e 29,4% apontaram que houve abuso. Outros 3,5% não souberam ou preferiram não responder. A percepção de exagero por parte das forças policiais é maior entre as mulheres, 30,5%, enquanto com os homens chega a 28,1%.

Conheça o perfil dos entrevistados

Entre os entrevistados, 55% são mulheres e 45% são homens. A faixa etária predominante é de mais de 60 anos (30,9%). Enquanto 24,5% têm entre 45 e 59 anos e 17,9%, entre 35 e 44 anos.

Em relação ao nível de escolaridade, 67,6% dos entrevistados estudaram até o ensino médio. Enquanto 32,4% restantes chegaram ao ensino superior.

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro

