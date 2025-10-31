Paraná Pesquisas: 69% dos cariocas apoiam operações policiais no Rio

Um levantamento feito na cidade do Rio de Janeiro indica que 69,6% dos entrevistados apoiam as operações policiais realizadas contra o Comando Vermelho (CV). Os dados constam de levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 31.

O instituto ouviu 800 moradores da capital carioca em entrevistas presenciais, conduzidas na quinta-feira, 30. A margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais e o grau de confiança do levantamento é de 95%.

Entre os ouvidos, 25,8% se posicionaram contra as ações das forças de segurança e 4,6% não souberam ou preferiram não responder.

Quando perguntados sobre a realização de novas megaoperações nos moldes das que ocorreram nos últimos dias, 67,9% manifestaram apoio à continuidade das ações, enquanto 26,6% se disseram contrários. Outros 5,5% não opinaram.

As operações policiais ganharam maior apoio dos idosos, segundo o estudo. 74,1% dos entrevistados com 60 anos ou mais são a favor dessas ações, enquanto 50,7% dos jovens, entre 16 e 24 anos, apoiam essas medidas.

Percepção sobre abusos de poder pela polícia

O levantamento também abordou a percepção sobre possíveis abusos cometidos pelas forças policiais durante as operações.

Para 60,1% dos entrevistados, não houve exageros. Já 7% afirmaram que os excessos ocorreram “em partes” e 29,4% apontaram que houve abuso. Outros 3,5% não souberam ou preferiram não responder. A percepção de exagero por parte das forças policiais é maior entre as mulheres, 30,5%, enquanto com os homens chega a 28,1%.

Conheça o perfil dos entrevistados

Entre os entrevistados, 55% são mulheres e 45% são homens. A faixa etária predominante é de mais de 60 anos (30,9%). Enquanto 24,5% têm entre 45 e 59 anos e 17,9%, entre 35 e 44 anos.

Em relação ao nível de escolaridade, 67,6% dos entrevistados estudaram até o ensino médio. Enquanto 32,4% restantes chegaram ao ensino superior.

Balanço da megaoperação no Rio

Batizada de Operação Contenção, a ação realizada entre as polícias Civil e Militar nesta terça-feira, 28, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com saldo de 121 mortos, 113 pessoas presas e mais de 90 fuzis apreendidos, de acordo com dados divulgados pelo governo do estado, na quarta-feira.

Os confrontos começaram após o cerco de forças de segurança às comunidades da Penha e do Alemão, áreas sob domínio do grupo Comando Vermelho. A ação desencadeou uma série de reações do tráfico, incluindo bloqueios em vias expressas e paralisações no sistema de transporte público.

Segundo o governo do Rio, o objetivo da operação foi conter a expansão territorial da facção. Em contrapartida, organizações civis e moradores relataram denúncias de execuções, remoção de corpos e uso excessivo da força por parte dos policiais.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro