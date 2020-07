PMDB ganha lugar central no Brasil, diz Wall Street Journal

4/5 (Karen Bleier/AFP)

Fernando Henrique Cardoso– 0,782– 11,2%– 11,5%– R$ 200,00 A última vez em que o dólar bateu os 4 reais foi em outubro de 2002. Neste ano, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente pela primeira vez, com quase 53 milhões de votos.O ano também ficou marcado por crimes que chocaram o país: o assassinato do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, do casal Alfred e Marizia Richtofen - mortos a pedido da filha Suzana - e do jornalista Tim Lopes, que investigava o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira conquistou o 5° título na Copa do Mundo do Japão com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Na TV, estreava o Big Brother Brasil, que teve como vencedor o dançarino Kleber Bambam. No cinema, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, bateu recorde de público.“Carla” do grupo LS Jack foi a música mais ouvida nas rádios em 2002, segundo levantamento da Crowley. Titãs, Ivete Sangalo e a dupla sertaneja Pedro & Thiago também emplacaram sucessos no ano.