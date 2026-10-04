Pará teve dois segundos turnos e vitória de Helder no 1º turno nas últimas eleições

(Leandro Fonseca /Exame)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06h30.
As três últimas eleições para o Governo do Pará tiveram dois pleitos decididos no segundo turno e um encerrado na primeira votação. Simão Jatene (PSDB) venceu Helder Barbalho em 2014; Helder foi eleito governador em 2018 e, quatro anos depois, conquistou a reeleição no primeiro turno com 70,41% dos votos válidos. No Senado, o estado elegeu Paulo Rocha em 2014, Jader Barbalho e Zequinha Marinho em 2018 e Beto Faro em 2022.
As últimas três eleições para o Governo do Pará tiveram cenários diferentes. Em 2014 e 2018, os eleitores precisaram voltar às urnas para definir o governador em segundo turno. Já em 2022, a disputa foi encerrada na primeira votação, com a reeleição de Helder Barbalho (MDB) por uma diferença de mais de 43 pontos percentuais em relação ao segundo colocado.
O histórico dos pleitos de 2014, 2018 e 2022 mostra a mudança no nível de concentração dos votos para o governo estadual ao longo do período.
Em 2014, a eleição para o Governo do Pará foi decidida em segundo turno entre Simão Jatene (PSDB) e Helder Barbalho (PMDB).
Na primeira votação, Helder terminou na liderança, com 49,89% dos votos válidos, enquanto Jatene alcançou 48,47%. A diferença foi suficiente para levar a disputa para a segunda etapa.
No segundo turno, realizado em 26 de outubro, Jatene conseguiu a reeleição. O tucano recebeu 51,92% dos votos válidos, contra 48,08% de Helder Barbalho, segundo os dados eleitorais utilizados no levantamento.
A diferença entre os dois candidatos foi de menos de quatro pontos percentuais.
Quatro anos depois, o Pará voltou a ter segundo turno na eleição para governador.
Em 2018, Helder Barbalho terminou a primeira etapa novamente na liderança, com 47,79% dos votos válidos. Márcio Miranda (DEM) ficou em segundo lugar, com 30,14%.
Os dois disputaram a segunda votação em 28 de outubro. Dessa vez, Helder venceu e foi eleito governador do Pará com 55,43% dos votos válidos, enquanto Márcio Miranda teve 44,57%.
A eleição marcou a chegada de Helder ao comando do governo estadual.
O cenário mudou na eleição de 2022. Candidato à reeleição, Helder Barbalho venceu ainda no primeiro turno, com 70,41% dos votos válidos.
O então candidato do PL, Zequinha Marinho, terminou em segundo lugar, com 27,13%.
Helder recebeu 3.117.276 votos, enquanto Zequinha teve 1.201.079. A diferença entre os dois foi de mais de 43 pontos percentuais, resultado que encerrou a disputa já em 2 de outubro.
Foi a primeira vez, entre os três últimos pleitos, que a eleição para o Governo do Pará não precisou de segundo turno.
2014: teve segundo turno. Simão Jatene (PSDB) foi eleito com 51,92% dos votos válidos, contra 48,08% de Helder Barbalho (PMDB).
2018: teve segundo turno. Helder Barbalho (MDB) foi eleito com 55,43%, enquanto Márcio Miranda (DEM) teve 44,57%.
2022: não teve segundo turno. Helder Barbalho (MDB) foi reeleito no primeiro turno, com 70,41% dos votos válidos. Zequinha Marinho (PL) ficou em segundo, com 27,13%.
A disputa para o Senado ocorre em turno único e o número de vagas disponíveis muda conforme o ciclo eleitoral.
Em 2014, o Pará teve uma cadeira em disputa. Paulo Rocha (PT) foi eleito senador com 46,30% dos votos.
Em 2018, duas vagas foram renovadas. Jader Barbalho (MDB) foi reeleito com 19,74% dos votos, enquanto Zequinha Marinho (PSC) ficou com a segunda cadeira, com 19,62%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,12 ponto percentual.
Já em 2022, uma vaga estava em disputa. Beto Faro (PT) foi eleito com 42,55% dos votos, à frente de Mario Couto (PL), que teve 35,47%.
Os dados oficiais das eleições estão disponíveis nas estatísticas e nos resultados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Simão Jatene (PSDB) foi reeleito governador do Pará em 2014. No segundo turno, recebeu 51,92% dos votos válidos, contra 48,08% de Helder Barbalho (PMDB).
Helder Barbalho (MDB) foi eleito governador em 2018. Ele venceu Márcio Miranda (DEM) no segundo turno, com 55,43% dos votos válidos, contra 44,57%.
Sim. Helder Barbalho foi reeleito governador do Pará no primeiro turno de 2022, com 70,41% dos votos válidos.
Zequinha Marinho (PL) ficou em segundo lugar na disputa pelo Governo do Pará, com 27,13% dos votos válidos.
Entre os três pleitos abordados, as eleições de 2014 e 2018 foram decididas no segundo turno. Em 2022, Helder Barbalho venceu na primeira votação.
Beto Faro (PT) foi eleito senador pelo Pará em 2022, com 42,55% dos votos, segundo os dados utilizados no levantamento.
Duas vagas estavam em disputa em 2018. Jader Barbalho (MDB) foi reeleito e Zequinha Marinho (PSC) conquistou a segunda cadeira.