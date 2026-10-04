Pará teve dois segundos turnos e vitória de Helder no 1º turno nas últimas eleições

RESUMO ＋ As três últimas eleições para o Governo do Pará tiveram dois pleitos decididos no segundo turno e um encerrado na primeira votação. Simão Jatene (PSDB) venceu Helder Barbalho em 2014; Helder foi eleito governador em 2018 e, quatro anos depois, conquistou a reeleição no primeiro turno com 70,41% dos votos válidos. No Senado, o estado elegeu Paulo Rocha em 2014, Jader Barbalho e Zequinha Marinho em 2018 e Beto Faro em 2022.

As últimas três eleições para o Governo do Pará tiveram cenários diferentes. Em 2014 e 2018, os eleitores precisaram voltar às urnas para definir o governador em segundo turno. Já em 2022, a disputa foi encerrada na primeira votação, com a reeleição de Helder Barbalho (MDB) por uma diferença de mais de 43 pontos percentuais em relação ao segundo colocado.

O histórico dos pleitos de 2014, 2018 e 2022 mostra a mudança no nível de concentração dos votos para o governo estadual ao longo do período.

Eleição para governador do Pará em 2014 teve segundo turno

Em 2014, a eleição para o Governo do Pará foi decidida em segundo turno entre Simão Jatene (PSDB) e Helder Barbalho (PMDB).

Na primeira votação, Helder terminou na liderança, com 49,89% dos votos válidos, enquanto Jatene alcançou 48,47%. A diferença foi suficiente para levar a disputa para a segunda etapa.

No segundo turno, realizado em 26 de outubro, Jatene conseguiu a reeleição. O tucano recebeu 51,92% dos votos válidos, contra 48,08% de Helder Barbalho, segundo os dados eleitorais utilizados no levantamento.

A diferença entre os dois candidatos foi de menos de quatro pontos percentuais.

Helder Barbalho vence o segundo turno em 2018

Quatro anos depois, o Pará voltou a ter segundo turno na eleição para governador.

Em 2018, Helder Barbalho terminou a primeira etapa novamente na liderança, com 47,79% dos votos válidos. Márcio Miranda (DEM) ficou em segundo lugar, com 30,14%.

Os dois disputaram a segunda votação em 28 de outubro. Dessa vez, Helder venceu e foi eleito governador do Pará com 55,43% dos votos válidos, enquanto Márcio Miranda teve 44,57%.

A eleição marcou a chegada de Helder ao comando do governo estadual.

Em 2022, Helder foi reeleito no primeiro turno

O cenário mudou na eleição de 2022. Candidato à reeleição, Helder Barbalho venceu ainda no primeiro turno, com 70,41% dos votos válidos.

O então candidato do PL, Zequinha Marinho, terminou em segundo lugar, com 27,13%.

Helder recebeu 3.117.276 votos, enquanto Zequinha teve 1.201.079. A diferença entre os dois foi de mais de 43 pontos percentuais, resultado que encerrou a disputa já em 2 de outubro.

Foi a primeira vez, entre os três últimos pleitos, que a eleição para o Governo do Pará não precisou de segundo turno.

Como ficaram as eleições para governador do Pará

2014: teve segundo turno. Simão Jatene (PSDB) foi eleito com 51,92% dos votos válidos, contra 48,08% de Helder Barbalho (PMDB).

2018: teve segundo turno. Helder Barbalho (MDB) foi eleito com 55,43%, enquanto Márcio Miranda (DEM) teve 44,57%.

2022: não teve segundo turno. Helder Barbalho (MDB) foi reeleito no primeiro turno, com 70,41% dos votos válidos. Zequinha Marinho (PL) ficou em segundo, com 27,13%.

Eleições para o Senado tiveram uma vaga em 2014 e 2022

A disputa para o Senado ocorre em turno único e o número de vagas disponíveis muda conforme o ciclo eleitoral.

Em 2014, o Pará teve uma cadeira em disputa. Paulo Rocha (PT) foi eleito senador com 46,30% dos votos.

Em 2018, duas vagas foram renovadas. Jader Barbalho (MDB) foi reeleito com 19,74% dos votos, enquanto Zequinha Marinho (PSC) ficou com a segunda cadeira, com 19,62%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,12 ponto percentual.

Já em 2022, uma vaga estava em disputa. Beto Faro (PT) foi eleito com 42,55% dos votos, à frente de Mario Couto (PL), que teve 35,47%.

Os dados oficiais das eleições estão disponíveis nas estatísticas e nos resultados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).