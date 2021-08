Para pagar Bolsa Família, governo quer abrir brecha de R$40 bi para gastos

Após identificar que derrotas judiciais podem consumir boa parte dos recursos previstos para custear a nova versão do Bolsa Família, o governo apresenta nesta segunda-feira uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para abrir espaço no Orçamento e permitir o pagamento do benefício no próximo ano, marcado pelas eleições presidenciais.

Entenda como as decisões do Planalto, da Câmara e do Senado afetam seus investimentos. Assine a EXAME.

O texto prevê que as despesas com sentenças da Justiça poderão ser pagas com uma fração do valor em 2022 e mais nove parcelas anuais. As mudanças criam uma margem de cerca de R$ 40 bilhões no Orçamento de 2022.

Essa estratégia é necessária para propor um programa social com pagamento médio de R$ 300 para 17 milhões de pessoas. Hoje o valor médio é de R$ 192 para 14 milhões de beneficiários.

O Bolsa Família é visto dentro do governo como vitrine para a campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2022 e ele já declarou reiteradas vezes que não abre mão do valor do benefício de R$ 300.