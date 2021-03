Para liberar auxílio, Congresso deve incluir cláusula de calamidade pública

Para viabilizar o pagamento de um novo auxílio emergencial por mais três ou quatro meses, o Congresso deve incluir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo uma "cláusula de calamidade pública". O dispositivo acionará gatilhos quando o país estiver em situações de emergência fiscal, como a atual crise de covid-19, para que o governo possa arcar com gastos emergenciais. A ideia é bloquear despesas, como reajustes a servidores públicos, para permitir pagamentos que podem superar o limite do teto de gastos.

“É fundamental uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo para que tenhamos condições para fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Sem citar qual seria o valor do auxílio, Pacheco afirmou que a expectativa é de que o benefício seja "suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas com responsabilidade fiscal". Segundo ele, o objetivo é estender os pagamentos para março, abril, maio e "eventualmente" junho. O Ministério da Economia tem estudado conceder parcelas de 250 reais por mês. O assunto deve ser discutido durante o carnaval pelas equipes técnicas e votado no início de março. “A prioridade absoluta é a vacina e o auxílio emergencial. E só deixarão de ser prioridades quando a pandemia acabar”, disse Pacheco. Ele pretende levar a proposta sobre o auxílio ao colégio de líderes na próxima quinta-feira, 18, para que o pagamento possa ser liberado já em março. "É fundamental que o congresso faça sua parte e assim o faremos", afirmou.

Contrapartidas